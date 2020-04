Wenig neue Corona-Fälle in NÖ, aber 7 Tote seit gestern

Die Zahl der positiven neuen Corona-Tests in Niederösterreich sinkt weiter, allerdings erhöhte sich die Zahl der Toten von 40 auf 47.

Mit Stand 8 Uhr am Donnerstag wurden in Niederösterreich 2.151 Menschen positiv auf COVID-19 getestet. Ein Anstieg von 48 binnen 24 Stunden und damit ein weiterhin positiver Trend. Der seit Beginn der Krise am stärksten betroffene Bezirk bleibt Amstetten mit bisher 243 Fällen, vor St. Pölten (236) und Neunkirchen (166).Einen traurigen Höhepunkt erreichte indes allerdings die Zahl der Toten im Bundesland. In den vergangenen 24 Stunden starben in Niederösterreichs Spitälern sieben Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Mittwochfrüh waren es 40, am Nachmittag 43 ( mehr dazu hier ) und in den Abend und Nachtstunden auf Donnerstag kamen mit Stand 10:30 Uhr vier weitere dazu.Bei den letzten beiden bekannten Todesopfern handelt es sich um eine 73-Jährige im Melker und eine 73-Jährige im Wr. Neustädter Spital. Sechs der sieben Todesfälle betrafen Menschen der Risikogruppe, alle waren über 68 Jahre alt und litten an Grunderkrankung. Über den 47. Fall ist derzeit noch nichts bekannt. Als genesen dafür gelten indes bereits 747 Menschen in Niederösterreich, die Zahl der wieder Gesunden liegt damit erneut klar über jener der neu Erkrankten.