Weitere Ibiza-Razzien und "mehrere Festnahmen"

An mehreren Standorten in Österreich ist es am Dienstag erneut zu Hausdurchsuchungen in der Causa Ibiza gekommen. Generell soll es "mehrere Festnahmen" geben, die mit den Ermittlungen zu tun hat.Das alles erfährt man nicht offiziell von der Staatsanwaltschaft, weil diese die Sache als "Verschlusssache" behandelt. Die Festnahmen wurden dem "Kurier" von Staatsanwaltschafts-Sprecherin Nina Bussek bestätigt.Mehreren anderen Medienberichten zufolge sollen die Hausdurchsuchungen am Dienstag bei Personen aus dem "engeren Kreis" des an der Causa beteiligten Detektivs stattgefunden haben.Die Razzien sollen in Wien und einem anderen Bundesland stattgefunden haben.