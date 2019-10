Welche Serien schaut ihr am Wochenende?

Nicht nur der namensgebende Anwalt aus "Better Call Saul" hat viel Auswahl: Welche Serien stehen bei dir am Wochenende auf dem Programm?

Netflix, Amazon Prime und Co.: Das Angebot ist groß, aber welche Serien halten, was sie versprechen? Wir wollen eure Empfehlungen hören!

Pizza bestellt, Sofakissen aufgeschüttelt, Bier eingekühlt und die Kartoffelchips-Vorräte aufgefüllt: Viele Serienfans bereiten sich so oder so ähnlich auf einen Netflix-, Amazon Prime- oder TV-Marathon am Wochenende vor. Gibt es für dich auch nichts Schöneres, als einige Stunden ganz in eine Serie einzutauchen und dir gleich mehrere Episoden hintereinander reinzuziehen? Dann bist du jetzt gefragt!Denn im TV und auf Streaming-Diensten gibt es so viele Serien wie nie zuvor. Da kann der Überblick schon einmal verloren gehen. Wir wollen das Dickicht lüften und eure Empfehlungen hören! Welche Serie ist dein Geheimtipp fürs Wochenende? Welche hat dich enttäuscht und kann getrost übergangen werden?