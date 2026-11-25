i Satelliten mit Solarpanels pixabay.com Irre Idee aus Amerika Weltraum-Spiegel sollen nachts Strom liefern Ein US-Start-up will Satelliten-Spiegel ins All schicken, um nachts Solaranlagen mit Licht zu versorgen. Doch Kritiker warnen. Von Technik Heute 25.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, deine Solaranlage produziert auch nachts Strom. Genau das verspricht das kalifornische Unternehmen Reflect Orbital. Die Firma will gigantische Spiegel ins All schicken, die Sonnenlicht auf die Erde reflektieren - rund um die Uhr.

Der erste Testsatellit mit dem Namen Earendil-1 soll noch 2026 starten. Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat dafür grünes Licht gegeben. Langfristig plant das Start-up ein Netzwerk aus Zehntausenden solcher Spiegel-Satelliten.

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Wie CHIP berichtet, hat die FCC allerdings nur diesen einen Testsatelliten genehmigt. Für weitere Satelliten wären zusätzliche Genehmigungen nötig. Kritik kommt von DarkSky International und mehreren Umweltorganisationen.

Astronomen warnen vor Lichtverschmutzung

Viele Forscher sehen das Projekt skeptisch. Astronomen fürchten Folgen für den Nachthimmel und ihre Beobachtungen. Reflect Orbital verspricht zwar, Observatorien zu meiden und die Spiegel bei Bedarf wegzudrehen. Ob das ausreicht, muss der erste Testflug zeigen.

Auch bei der Landwirtschaft gibt es Bedenken. Die Lichtforscherin Sibylle Schroer vom Leibniz-Institut warnt: Viele Pflanzen brauchen Dunkelphasen. Mais etwa nutzt die Nacht für wichtige Stoffwechselvorgänge.

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Langer Weg bis zum Regelbetrieb

Bis das System wirklich Strom liefert, wird es noch dauern. Reflect Orbital bezeichnet die Energiegewinnung bis 2028 lediglich als Testbetrieb. Für 2030 stellt das Unternehmen eine Einstrahlung von 50 Watt pro Quadratmeter für jeweils 20 Minuten in Aussicht.