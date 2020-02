Ex-Dschungelcamper Jay Khan verteidigt Wendler

"US5"-Sänger Jay Khan findet Oliver Pocher geht mit seinen Wendler-Clips zu weit. Er nimmt den Schlagerstar in Schutz.

Wendler-Clips erinnern Jay Khan an öffentliche Hetze gegen Caroline Flack

Jay Khan appelliert an seine Fans

Mittlerweile teilt er nicht nur Videos, sondern verkauft auch Laura-Wendler-T-Shirts: Oliver Pocher nutzt jede Gelegenheit, um sich über den Schlagersänger und seine blutjunge Freundin lustig zu machen.Zuletzt parodierte er etwa den Album-Teaserclip vom Wendler. Lob dafür gibt es nicht nur von vielen Fans, sondern auch von Promis wie Sophia Thomalla. "Legendär", schrieb sie zu dem Clip.Doch nicht alle zeigen sich begeistert über die Parodien vom Wendler. Dazu gehört etwa der frühere US5-Star Jay Khan, der zuletzt im Dschungelcamp zu sehen war. In einem langen Facebook-Posting setzt er sich für den Wendler ein, indem er die Clips mit der öffentlichen Hetze gegen Caroline Flack vergleicht. "In meiner Heimat England hat sich Tv Moderatorin Caroline Flack auf tragische Weise das Leben genommen, weil sie der öffentlichen Hetze und dem Mobbing der Presse und Medien Welt nicht standhalten konnte. Ich finde , dass man hier zu Lande ähnliches beobachten kann", beginnt er sein Posting.Er erklärt weiter, dass Wendler kaum kenne, aber die Parodien alles andere als witzig findet. "Dass ein etablierter Comedian und Entertainer, der selbst jahrelang von Kritik und medialer Schelte nicht befreit war, sich auf eine Person so nachhaltig und konsequent einschießt, erschließt sich mir nicht." Niemand habe das Recht, Michael Wendler dermaßen durch den Dreck zu ziehen."Wie auch immer diese Person tickt, er ist ein MENSCH und hat auch Gefühle. Dinge, die ihm schlaflose Nächte bereiten und ihn plagen. Und so schmerzfrei er einem vielleicht erscheint, ist und bleibt er trotzdem MENSCH, der irgendwo unter seiner Schale den ein oder anderen wunden Punkt verbirgt, der ihn am falschen Tag aus dem Gleichgewicht bringen könnte", so Khan. Zum Schluss appelliert er an seine Follower: "In einer Welt, in der Du alles sein kannst , SEI RÜCKSICHTSVOLLER , SEI NETTER UND SEI DIR DER WIRKUNG DEINER WORTE BEWUSST", beendet Jay Khan sein Posting.