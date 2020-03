"Sie hat geweint": Wendler muss Laura trösten

Frauke Ludowig quetschte Wendler und seine Laura über die baldige Hochzeit aus und was der Wendler eigentlich macht, wenn Laura tanzt.

Laura Müller bekam bei "Let's Dance" von RTL den Profi-Tänzer ihrer Wahl, Christian Polanc, zugeteilt. Doch nur wenige Stunden vor der 5. Sendung am Freitag fiel der krankheitshalber aus. LauraNach der offziellen Sendung setzte Frauke Lodowig in "Exklusiv spezial" die Daumenschrauben an und wollte mehr darüber wissen.Dabei hatte Laura noch Glück, Ersatzpartner Robert Breitsch wurde extra aus Berlin eingeflogen und musste in Rekordzeit die Choreografie lernen, die Christian schon die ganze Woche mit Laura geübt hatte. Die Schrittfolge war gerade diese Woche für den Contemporary Dance besonders fordernd. "Danke, Christian", ätzte Breitsch während der Sendung in Richtung seines kranken Kollegen.Während Robert ins Schwitzen kam, brach bei Laura der Angstschweiß aus. Denn die Hebefiguren waren nicht einfach und das Vertrauen, das sie zu Christian über mehrere Sendungen hinweg aufgebaut hat, hatte sie zu seinem Ersatz nicht. "Ich bin da nicht so mutig", gestand sie Frauke Ludowig. "Du musst dich komplett neu orientieren. Und das ist schwieriger als gedacht." Laura und Robert hatten nur zwei Stunden Zeit, sich beim Tanzen aneinander zu gewöhnen.Wendler outete seine Liebste als zart besaitet. Vor der Sendung sei sie in Tränen ausgebrochen. "Ich musste sie trösten."Natürlich durfte auch ihr Freund, Schlagersänger Michael Wendler seine Seite schildern: "Ich leide natürlich mit. Wenn ich Laura sehe, an ihrer Seite bin, Tag und Nacht." Laura ist die einzige Promi-Tänzerin, die bei der Show ihren Partner mit hat.Frauke fragte den 47-Jährigen ganz frech: "Was machst du eigentlich?" Des Rätsels Lösung: "Ich trag ihr die Koffer, ich bring ihr Saft und räum das Essen weg."Die Moderatorin quetschte die beiden auch wegen einer bladigen Hochzeit aus. "Ich hab noch keinen Antrag", schielte eine hoffnungsfrohe Laura in Wendlers Richtung. Und der zukünftige Göttergatte? Redete sich auf Corona heraus: "Es haben ja auch die Geschäfte zu. Es bleibt spannend."