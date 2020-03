Partnerwechsel lässt Laura bei 'Let's Dance' abstürzen

Hebefigurverbot beim verletzten Tijan, Partnerwechsel bei Laura, ein Unfall bei Luca Hänni und eine neue Punkte-Queen: Das war "Let's Dance".

Laura stand Stunden vor Sendung ohne Partner da

Llambi: Paare sind besser als sonst

Corona-Absetzung der Sendung steht im Raum

Sükrü muss gehen

Luca ließ Christina auf den Kopf fallen - Blackout!

Nach Rauswurf diesmal bejubelt: Loiza

Lili stößt Luca vom Punkte-Thron

Laura stürzt mit neuem Partner ab

Nur 19 Punkte trotz Lob für Martin

Hebefigur-Verbot nach Verletzung für Tijan

"Heut' trägt die Tigerente Arschgeweih!": Mit diesen Worten begann das 90er-Jahre-Special von "Let's Dance". Wieder ohne Publikum und. Dessen Frau ist in Spanien krank und er deshalb aus der Sendung freiwillig ausgeschieden. Dafür durfte die ausgeschiedene Loiza noch einmal auf die Tanzfläche.Auch Laura Müllers Profipartner Christian Polanc fehlte diesmal. Für ihn musste kurzfrist Robert Breitsch einspringen, ausgerechnet bei Lauras Contemporary Dance. Vor der Sendung weinte sie noch () und hatte nur zwei Trainingsstunden mit dem Ersatz-Profi. Sie machte dann aber gute Miene zum schwierigen Spiel. Wie ihr Tanz ausging findest du weiter unten.Was der Staffel an Zuschauern fehlt, macht sie an Talent wieder wett. Diese Einschätzung kam von Lästermaul-Juror Joachim Llambi, der sonst selten Lob über hat. "4 bis 5 Paare", seien diesmal dabei, die was drauf haben. "Mehr als sonst". Llambi nannte sogar Namen: Lili Paul-Roncalli, "eventuell Frau Müller", Tijan, Moritz und Luca Hänni. Ja, Joachim Lllambi könnte sich ein Finale mit Laura Müller vorstellen. Der Quote würde das sicher gut tun. Obwohl die sowieso durch die Decke geht. Die Leute haben kaum eine andere Wahl als am Freitagabend vor dem Fernseher zu sitzen.Nachdem jetzt aber sogar aus den eigenen Tänzer-Reihen durchsickerte, dass nicht alle sich in der Corona-Krise beim Dreh sicher fühlen , könnte es sein, dass die Sendung blitzschnell abgesetzt sein könnte. "Vielleicht bis zum nächste Mal", lautete dann auch die Verabschiedung.Wen man ganz sicher nicht mehr zu sehen bekommen wird, egal ob "Let's Dance" nächste Woche läuft oder nicht, ist Sükrü Pehlivan. Denn nach seinem Walzer wollten ihn weder Jury (17 Punkte) noch Anrufer weiter in der Sendung. Rauswurf!Christina Luft, die Profi-Partnerin von Vorwochenbestem Luca Hänni schrammte beim Training an einer Gehirnerschütterung vorbei. Luca ließ sie bei einer Hebefigur auf den Kopf fallen.Ihr wurde schwarz vor Augen, im ersten Moment war sie sich nicht sicher, ob nichts Gröberes passiert war. Das Blackout stellte sich als falscher Alarm heraus. An den Erfolg der Vorwochen konnten die beiden trotzdem nicht anschließen. Und wieder einmal bekamen sie 22 Punkte.Loiza Lamers wurde in der Vorwoche nach Hause geschickt und ist doch diesmal wieder zurück! Mit ihrem Charleston zu "Cotton Eye Joe" feierte sie ein fulminantes Comeback. Was sie zusätzlich sympathisch machte war, dass sie sich über die 24 Punkte so ehrlich freute. Sogar der gestrenge Juror Joachim Llambi attestierte, dass sie in der Vorwoche unverdient rausgeflogen war.Ulrike von der Groeben beeindruckte mit ihrem blauen Glitzer-Catsuit mehr als mit ihrem Tanz und wurde mit 14 Punkten enttäuscht.Moritz Hans "fühlte" seinen Quickstep, schwärmte Juror Jorge. Motsi schlug in die gleiche Kerbe. Bei ihr hatte der Tanz "Vibrationen in meinem Körper" ausgelöst. Sie lobte den Quickstep als einen der besten, den sie in der Sendung je gesehen hatte. 25 Punkte gab's dafür, aber nur, weil Llambi nur 7 Punkte gab, während es von den anderen je 9 gab.Ilka Besin bekam für ihren Salsa 16 Punkte. Der Tanz war in Ordnung, das Outfit sorgte aber auf Twitter für Entsetzen.Lili Paul-Roncalli, die sonst immer Schwarz trug, war diesmal bei ihrem Langsamen Walzer ganz in Weiß. Das kam aber gar nicht zur Sprache. Bei 30 Jury-Punkten überschlugen sich alle mit Lob für den Tanz. An diese Wertung kam kein anderer heran. Lili stieß damit Luca Hänni locker vom Thron der Vorwoche.Christian Polanc wurde kurzfristig krank. Laura Müller musste mit Profitänzer Robert Breitsch aufs Parkett. Der war extra aus Berlin angereist. Nur zwei Stunden Training gingen sich vor der Sendung aus. Gerade bei Contemporary begab sich Laura damit auf glattes Eis. "Partnerwechsel ist schon nicht einfach", attestierte auch Jurorin Motsi Mabuse. Dementsprechend war die Leistung auch nicht so gut wie die Wochen davor. Deshalb gab's auch nur 20 Punkte."Wenns Punkte gäbe für Hingabe, Ehrlichkeit und Unterhaltung, würdest du von mir eine 10 bekommen", war Motsi von Martin Klempnow begeistert. "Dir zuzuschauen ist ein Geschenk." Selbst Llambi lobte, dass es ihm eine Freude sei, ihn zu sehen. Leider war die Rumba zu Take Thats "Babe" technisch nicht gut. 19 Punkte gab's trotzdem.Tijan Njie musste auf Hebefiguren verzichten. Er hat sich in Sendung vier die Schulter verletzt. Was ihn aber aufheiterte, war sein Song. Der "König der Löwen"-Fan bekam als Samba "I Can't Wait to Be King". Auf ihre 28 Punkte konnten die beiden echt stolz sein. Sie wurden in der Jurywertung Zweiter.