Wendler und Laura wollen heuer noch heiraten

Ganz und gar nicht egal: Michael Wendler hat seiner Laura Müller bei der "Let's Dance"-Aftershow-Party ein Eheversprechen gegeben.

"Es passt einfach"

Antrag steht noch aus

In der TV-Doku "Die Laura und der Wendler: Total verliebt in Amerika" hatten sie noch darüber gescherzt, doch jetzt ist es offiziell: Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) werden heiraten – und das am besten noch in diesem Jahr.Bereits in einer Live-Schaltung mit Oliver Pocher (42) am Freitagabend hatte Wendler bestätigt, Laura heiraten zu wollen. "Es passt einfach", freute sich der Schlagersänger.Nach der fünften "Let's Dance"-Show setzte Frauke Ludowig in "Exklusiv spezial" die Daumenschrauben noch einmal an.Eigentlich wollte die RTL-Moderatorin nur wissen, ob der in den USA wohnhafte Sänger bis zum Ende der Tanzshow als Lauras Unterstützung in Deutschland bleiben würde. "Ich bleibe an ihrer Seite bis zum Ende ihres Lebens", so die eindeutige Antwort. "Ist das ein Versprechen?", hakte Ludowig nach. Wendler bestätigte dies."Ich hoffe, dass es dazu kommen wird", stellte auch Müller klar, denn einen offiziellen Antrag habe sie noch nicht bekommen. "Die Geschäfte haben ja noch zu", spielte der Wendler auf den Kauf der Ringe in der andauernden Corona-Krise an. Oder kommt doch noch der Rückzieher?