Wendlers Ex-Frau Claudia lässt tief blicken

Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg zeigte sich nun bei einer Musicalpremiere auf dem roten Teppich. Dabei präsentierte sie sich in einem sexy Abendkleid.

Tiefes Dekolleté und hoher Beinschlitz – so selbstbewusst zeigte sich Claudia Norberg, die Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler, auf dem roten Teppich einer Musicalpremiere. Die 48-jährige Single-Frau posierte für die Fotografen und genoss offensichtlich das Blitzlichtgewitter.29 Jahre lang waren Claudia Norberg und Michael Wendler (47) ein Paar. Im letzten Oktober trennten sie sich. Erst kürzlich kehrte Norberg ins Rampenlicht zurück: "Mir geht's wirklich gut, muss ich sagen", erklärte Claudia im Interview mit RTL. Und verriet, dass sie noch immer mit Michael Wendler in der gemeinsamen Villa in Florida lebt – wo auch dessen neue Freundin, Laura Müller (19), ein- und ausgeht.Groll hege sie keinen, so Norberg: Sie wünsche Laura und Michael "alles Glück der Welt": "Die eine Liebe geht zu Ende und die andere Liebe kommt. Und so hoff ich irgendwie, dass es bei mir auch irgendwann einen neuen Mann in meinem Leben gibt."