Wenige Tage in Österreich: Bursch stahl Mann "Rolex"

Unter Schutzmaßnahmen ging in Korneuburg die erste öffentliche Verhandlung seit Wochen über die Bühne. Im Fokus dabei: Ein Marokkaner, der bereits vier Tage nach seiner Ankunft straffällig wurde.

Überall Hinweistafeln, vor dem Gerichtseingang ein Desinfektionsmittelständer, ein Security verteilte Masken und maß Körpertemperatur: Im geräumigen Gerichtssaal () trug der Staatsanwalt ein Schutzvisier, der Rest Schutzmasken, der Angeklagte wurde per Video zugeschaltet.Der 17-jährige Marokkaner (laut Altersfeststellung gerade noch minderjährig) war am 13. Jänner 2020 als 16-Jähriger nach Österreich gekommen, stellte einen Asylantrag und kam bereits vier Tage später mit dem Gesetz in Konflikt: Er schlug laut Anklage einen anderen Asylwerber. In den knapp drei Wochen bis zu seiner Festnahme stahl der Jugendliche teure Handys (iPhone, Samsung S9), einem Mann einen Rucksack samt Inhalt (Elektrogeräte, Sonnenbrille im Wert von 1.700 Euro) und Kleidung in diversen Shops wie H&M oder Mango.Ein trauriges Highlight dabei Ende Jänner: Einem Mann in Baden stahl der Marokkaner die Rolex direkt vom Handgelenk. Als das Opfer stutzte, rieb der Angeklagte mit einer Whiskyflasche auf ( "Heute" berichtete ).Als der Teenager am 1. Februar einem Wiener ein Smartphone stahl, verständigte das Opfer sofort die Polizei. Denn der Bestohlene hatte am Zweithandy die App "Find my Handy" installiert und verfolgte mit Beamten, wo das gestohlene Gerät gerade ist. In einer Mango-Filiale wurde der Verdächtige schließlich, beim Diebstahl von Kleidung, von der Exekutive gestellt. Bei seiner Festnahme verletzte der Afrikaner noch einen Beamten.Der 17-Jährige wurde wegen zahlreicher Delikte (schwere Körperverletzung, räuberischer Diebstahl, Sachbeschädigung, Diebstahl) schuldig gesprochen. Das Urteil: 15 Monate teilbedingte Haft, davon drei Monate unbedingt (rechtskräftig). Übrigens: Die "Rolex" stellte sich als Replica Rolex heraus.