Wenn du diese Männer siehst, ruf die Polizei

Mit einem Trick sollen zwei Männer Bankomaten so manipuliert haben, dass sie das behobene Geld einsacken konnten.

Bereits seit dem Jahr 2016 sollen zwei unbekannter Täter in unregelmäßigen Abständen Bankomaten in Wien manipuliert haben. Die Masche: Bei einer Behebung blieb das Bargeld "stecken", die Kunden glaubten an eine Störung der Maschine.In Wahrheit kamen die mutmaßlichen Täter danach zum Zug und nahmen das "stecken gebliebene" Geld einfach mit. Laut Wiener Polizei wurden mehr als 100 solcher Fälle angezeigt.Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun die Veröffentlichung eines Fotos der beiden Tatverdächtigen angeordnet. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01- 31310-33800 erbeten.