Wenn du diese zwei Männer siehst, ruf sofort die Polizei

Zwei Männer wurden auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Hotel in der Wiener Leopoldstadt ertappt. Nun fahndet die Polizei nach den beiden Verdächtigen und bittet um Mithilfe.

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen am 28. April durch ein Fenster im Erdgeschoss eines Hotels in der Leopoldstadt eingebrochen und dort zwei Boniergeräte gestohlen haben.Außerdem wurde ein Tresor in den Büroräumlichkeiten aufgebrochen und daraus Bargeld im mittleren 3-stelligen Eurobereich gestohlen.Videokameras im Hotelfoyer filmten die Tat. Dadurch konnten Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter gesichert werden. Am Mittwoch hat die Polizei nun veröffentlicht.Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost Gruppe Braunsdorfer, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 erbeten.