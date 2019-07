Vor 31 ' Wer jetzt 58 ist, kriegt kein Foto auf die E-Card

Die eCard wird mit Fotos ausgestattet. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Ab 1. Jänner 2020 kommt die neue Foto-E-Card. Das hat die Regierung heute fixiert - es jedoch gibt auch Ausnahmen.

Die E-Card mit Foto kommt ab 1. Jänner 2020. Das war schon fix. Am Mittwoch hat die Übergangsregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die Details geregelt. Per Verordnung wird die Foto-E-Card Realität.



Das sind die Details



Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, bekommen ab kommendem Jahr ein Foto auf die E-Card gedruckt. Das wird aus bestehenden staatlichen Registern, wie zum Beispiel der Reisepass-Datenbank, gezogen. Nur in Ausnahmefällen sollen Bürger selbst ein Foto nachliefern müssen.



Wer bis 31. Dezember 2031 das 70. Lebensjahr vollendet, entgeht der Foto-E-Card. Das bedeutet, dass derzeit 58-Jährige oder Ältere keine Fotos auf ihre E-Cards bekommen.



Auch Bezieher von Pflegegeld der Stufe 4 sind ausgenommen. Das gilt auch für Personen die - länger - im Spital sind. Hierbei gilt die Ausnahme für die Dauer des Spitalsaufenthaltes und bis acht Wochen danach.



Ärzte und Spitäler müssen die Identität der Patienten mittels E-Card prüfen.