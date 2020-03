Wer schlägt 435.714 WhatsApp-Nachrichten?

Wie viele Nachrichten hast du bereits über den Chat-Dienst WhatsApp verschickt? Sag uns deine Statistik, vielleicht schlägst du ja den Rekord.

Wir haben euch gefragt, wie viele WhatsApp-Nachrichten ihr insgesamt verschickt habt. Der bisherige zahlenmäßige Gewinner: "Fritz" mit 435.714 verschickten Nachrichten. Erhalten hat er nicht viel weniger, nämlich 426.956 Nachrichten.Auch Leser "Roni" hat oft in die WhatsApp-Tasten gehauen. Insgesamt wurden von seinem Telefon 95.616 Nachrichten verschickt und 310.940 empfangen.So geht es: Die Daten findet man in den Einstellungen von WhatsApp unter "Daten- und Speichernutzung". Klickt man auf "Netzwerk-Nutzung", werden einem die Statistiken angezeigt.Klickt man im Einstellungsmenü auf "Speichernutzung", wird jeder einzelne Kontakt und jede WhatsApp-Gruppe angezeigt. Man kann also sehen, mit welchen Personen oder Gruppenchats am meisten kommuniziert wird und an wen man die meisten Fotos geschickt hat.Neben der Information, wie viele Nachrichten verschickt werden, lassen sich noch einige weitere Daten herauslesen. So werden beispielsweise die eingehenden und ausgehenden Anrufe gespeichert. Außerdem kann man den Datenverbrauch überprüfen.