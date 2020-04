So arbeitet eine Stewardess im Homeoffice

Während die Coronavirus-Pandemie die Existenz der gesamten Reisebranche gefährdet, sorgt Comedian Wes Barker für die dringend notwendige Erheiterung.

Homeoffice. Ein Wort, das viele wohl bald nicht mehr hören können, andere sich hingegen umso mehr dafür begeistern könnten, wie Flugbegleiterinnen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist die gesamte Reisebranche zum Erliegen gekommen und zahlreiche Flugbegleiterinnen müssen am Boden bleiben. Arbeiten von zu Hause ist hier natürlich nicht möglich. Aber was, wenn sich eine Stewardess von ihren gewohnten Abläufen in der Luft nicht trennen kann?Wie das dann aussieht, hat die Frau des kanadischen Comedian Wes Barker in einem Sketch veranschaulicht: Kirsten ist Flugbegleiterin bei WestJet und setzt ihren Service einfach zu Hause um - sehr zum Leidwesen des Ehemannes.Oder würdest du gerne pausenlos vom Filmschauen abgehalten werden, weil du deinen Laptop aus Sicherheitsvorkehrung zuklappen musst, vor deiner eigenen Toilette in der Schlange stehen und dann auch noch deinen eigenen Geburtstagswein als Duty-Free-Angebot präsentiert bekommen?