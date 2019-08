Gewitter und Hitze – So schräg wird das Wetter

Die neue Woche startet sommerlich, aber unbeständig. Im Laufe der Woche wird die 30-Grad-Marke im Osten und Norden erneut geknackt.

Präsentierte sich das Wetter am Wochenende noch von seiner unfreundlichen Seite , können wir uns laut den Ubimet -Meteorologen in der kommenden Woche auf ein Sommer-Comeback freuen. Auch die 30-Grad-Marke dürfte wieder geknackt werden.Derpräsentiert sich von seiner sommerlichen, aber nicht beständigen Seite. Nach Auflösung der anfangs oft dichten Restwolken und Nebelfelder scheint zeitweise die Sonne, ab Mittag gehen über dem Bergland neuerlich Schauer und Gewitter nieder. Im Osten frischt der Südostwind teils lebhaft auf. Es bleibt warm und oft schwül bei 24 bis 30 Grad.Amsetzt sich aus heutiger Sicht etwas stabileres Sommerwetter durch, besonders an der Alpennordseite scheint häufig die Sonne. Im Donauraum und im Osten halten sich anfangs Hochnebelfelder, die am Vormittag auflockern. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einzelne Regenschauer oder Wärmegewitter. Von Unterkärnten bis in die Mur-Mürz-Furche und im Grazer Becken ziehen kompakte Wolken durch und hier sind von der Früh weg ein paar Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32 Grad.Derhat vor allem nördlich der Alpen viel Sonnenschein zu bieten. Auch im Bergland und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Dazu bilden sich Quellwolken und gegen Nachmittag gehen vereinzelt Schauer und Gewitter nieder. Bei schwach bis mäßigem Südwind liegen die Höchstwerte zwischen 25 und 33 Grad.Amfällt aus der Nacht heraus im zentralen Bergland noch etwas Regen, sonst beginnt der Tag trocken und überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich verbreitet Quellwolken und ab dem Nachmittag gehen vor allem von Vorarlberg bis ins Waldviertel teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, die Temperaturen erreichen von West nach Ost 22 bis 32 Grad.(mr)