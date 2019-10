Vorsicht Autofahrer! Wien versinkt im Nebel

Eine dicke Nebelwand verhüllt aktuell Wien, Verkehrsteilnehmer sollten daher mit Sichtbehinderungen rechnen.

Wetter-Übersicht

Der Dienstag startet in den Niederungen verbreitet mit Nebel und Hochnebel, die sich am Bodensee und im Donauraum teils hartnäckig halten. Im Bergland lösen sich Restwolken und einzelne Nebelfelder hingegen rasch auf, hier setzt sich verbreitet die Sonne durch und nur noch harmlose Schleierwolken zeigen sich am Himmel.Meist weht nur schwacher Wind, auch der Föhn auf den Bergen legt eine Pause ein. Die Temperaturen gehen dadurch leicht zurück und erreichen maximal 15 bis 22 Grad.Auch am Mittwoch hält das ruhige und vor allem im Bergland milde, im Flachland und in den Becken aber nebelanfällige Herbstwetter an. Ein paar Wolken ziehen auch über dem Nebel durch, es bleibt aber trocken und der freundliche Eindruck überwiegt.Im Donauraum frischt lebhafter Ost- bis Südostwind auf, im Westen wird es neuerlich föhnig und die Temperaturen erreichen je nach Nebel und Sonne 14 bis 25 Grad.Der Donnerstag beginnt in den Niederungen gebietsweise nebelig, meist löst sich der Nebel am Vormittag auf. Trüb bleiben kann es am ehesten im Übergangsbereich zwischen Wald- und Weinviertel. Abseits des Nebels scheint häufig die Sonne, nur in Vorarlberg und Tirol ziehen dichte Wolken durch und hier ist im Tagesverlauf auch etwas Regen möglich.Der Föhn lässt im Bergland nach, im östlichen Flachland frischt der Südwind aber lebhaft auf. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 25 Grad.Der Freitag hat im Osten und Süden freundliches Herbstwetter zu bieten, lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Auch in Oberösterreich gibt es im Tagesverlauf wieder einige Sonnenstunden, von Vorarlberg bis Salzburg überwiegen hingegen die Wolken und vereinzelt kann es hier etwas regnen.Der Wind dreht auf West bis Nordwest und weht vom Donauraum bis ins Nordburgenland am Vormittag vorübergehend lebhaft, am Nachmittag flaut er wieder ab. Von West nach Ost liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 23 Grad.