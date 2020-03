WhatsApp führt selbst löschende Nachrichten ein

Auf WhatsApp soll man künftig Nachrichten verschicken können, die wieder verschwinden. Das ist nützlich, wenn man vertrauliche Infos teilen will.

Mit dem Messenger WhatsApp kann man wohl bald Nachrichten versenden, die sich nach einer gewissen Zeit selbst zerstören. Schon länger wird darüber spekuliert, ob diese Funktion nur für Gruppenchats eingeführt wird. Laut Wabetainfo.com soll das vordefinierte Löschen aber sowohl in Gruppenchats als auch in privaten Konversationen verfügbar werden.Der Absender der Nachricht kann dabei entscheiden, wie lange die Nachricht sichtbar sein soll. Die Zeitfenster variieren zwischen einer Stunde und einem Tag, eine Woche und einem Monat bis hin zu einem Jahr.Messages, die mit einem solchen Timer verschickt werden, sind gekennzeichnet. Sie verfügen über ein kleines Uhrensymbol, das sich neben der Sendezeit der Nachricht befindet. So können die sich selbst löschenden Mitteilungen von normalen Nachrichten unterschieden werden.Wann das neue Feature genau eingeführt wird, ist noch nicht bekannt. WhatsApp arbeitet momentan noch an dessen Umsetzung. In der Beta-Version 2.19.275 der Android-App waren die verschwindenden Nachrichten aber bereits aufgetaucht.Andere Apps kennen die sich selbst löschenden Nachrichten schon lange, allen voran Snapchat. Auch der Chat-Dienst Telegram erlaubt es, dass sich Nachrichten nach einer gewissen Zeit selbst zerstören. Auf Telegram gibt es außerdem sogenannte geheime Chats, in welchen Nachrichten nicht nur verschwinden, sondern auch nicht weitergeleitet oder mit einem Screenshot festgehalten werden können. Diese Funktion ist besonders für jene User nützlich, die besonders vertrauliche Informationen verschicken wollen.