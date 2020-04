Whatsapp verbessert Videoanrufe

Wer sich gleichzeitig mit vielen Freunden per Videochat treffen wollte, musste eine Alternative zu Whatsapp finden. Die Anzahl der Nutzer pro Call war auf lediglich vier Teilnehmer beschränkt. Jetzt löst der Entwickler dieses Limit auf.

Videocall-Teilnehmer verdoppelt

Derzeit noch Testphase

Mit mehr als zwei Milliarden Nutzern ist Whatsapp der beliebteste Messenger der Welt. In einem Punkt kann die App mit der Konkurrenz allerdings nicht mithalten. Der Zahl von Nutzern, die sich gleichzeitig online per Videochat treffen können. Das wird sich aber bald schon ändern.Bei Google, Apple und anderen liegt das Limit bei 16, 50, 100 oder gar bei mehr als 200 Videochat-Teilnehmern. Bei Whatsapp kann man jedoch maximal drei Freunde, Bekannte oder Verwandte auf dem Handy-Bildschirm sehen.Künftig sollen doppelt so viele Leute gleichzeitig an einem Videocall teilnehmen können. In der Testversion der App für die Betriebssysteme iOS und Android ist das Limit bereits aufgehoben worden, schreibt Wabetainfo.com.Mit der neuen Funktion könne es Whatsapp endlich mit den Diensten Skype und Zoom aufnehmen, schreibt Techradar.com. Ganz so euphorisch dürften viele Nutzer das nicht sehen. Bei Skype von Microsoft beträgt das Limit für Videocalls 50, bei Zoom sogar 100 Teilnehmer. Zugegeben: Auf dem Handy-Bildschirm werden die Gesichter bei der Rasteransicht schnell briefmarkengroß, was wiederum auch keinen Spaß mehr macht.Derzeit können von der höheren Teilnehmerzahl bei Whatsapp nur Nutzer der sogenannten Beta-App profitieren. Die neue Funktion dürfte in den nächsten Tagen oder Wochen aber für alle zur Verfügung stehen. Da das Feature nach und nach eingeführt wird, ist es möglich, dass es selbst nach dem App-Update nicht sofort bei allen geht.Um einen Video-Gruppenchat zu starten, wechselt man einfach zu Anrufe und tippt auf neuen Gruppenanruf. Dort können dann bis zu sieben Teilnehmer ausgewählt werden. Eine Übersicht über weitere Apps und Dienste für Videocalls gibt es hier