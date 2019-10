Whatsapp: Vier neue Funktionen, ein Haken

Whatsapp bringt mit der neuesten Version 2.19.100 gleich vier spannende Neuerungen aufs Smartphone. Der Haken: Sie sind zunächst nur für iPhone-User nutzbar.

Laut Jugendwertstudie 2019 des Instituts für Jugendkulturforschung nutzen hierzulande 79 Prozent der 16- bis 19-Jährigen "häufig" den beliebten Messengerdienst - und das dürfte sich auch mit dem aktuellen Update 2.19.100 nicht wirklich ändern. Denn die neueste Whatsapp-Version überzeugt gleich mit vier spannenden Neuerungen. Der Haken: Sie sind zunächst nur für iPhone-User nutzbar.Du kannst Fotos und Videos schneller bearbeiten und wieder zurückschicken. Direkt im Chat wird ein Button zu sehen sein, mit dem du ins Bearbeitungsmenü eines Bildes gelangen. Dort kannst du dann Texte oder Sticker einfügen.In der neuen Whatsapp-Version kannst du nun den Schriftstil bei Fotos ändern. Insgesamt fünf neue Schriftarten sollen verfügbar sein. Um sie zu nutzen, musst du einfach auf das „T-Symbol" in der oberen rechten Ecke klicken – schon lässt sich eine passende Schriftart auswählen.Ab sofort können Sprachnachrichten endlich direkt aus Benachrichtigungen angehört werden – die Botschaft muss also nicht mehr in der App geöffnet werden. Hierzu musst du einfach die Mitteilung lange genug gedrückt halten und auf das Wiedergabe-Symbol drücken."Memojis" sind animierte Avatare mit deinen Gesichtszügen, die du individuell anpassen kannst ( "Heute.at" hat berichtet ) – zu finden sind sie in der Emoji-Tastatur. Um ein Memoji zu erstellen, benötigen iPhone-Nutzer allerdings das neueste Apple-Betriebssystem IOS 13. Zum Einfügen des Memojis einfach auf die Smiley-Taste tippen, anschließend nach rechts wischen und schon werden die Memojis angezeigt und können als Sticker verschickt werden.