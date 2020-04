WhatsApp wird deine Chats komplett verändern

Die Messenger-App WhatsApp steht vor großen Veränderungen. Bisherige Mankos werden ausgeräumt, dazu gibt es wohl neue, interessante Funktionen.

Was WhatsApp da in Vorbereitung haben dürfte, stellt den Messenger auf den Kopf. Gleichzeitig kommt es aber wegen der Coronavirus-Krise zu Einschränkungen. Das Negative zuerst: WhatsApp trifft erste Vorkehrungen, um dem gestiegenen Datenverbrauch in Zeiten der Corona-Krise Herr zu werden. Für die nächste Zeit werden die Statusmeldungen eingeschränkt und deutlich gekürzt.Laut der Seite "Wabetainfo" sollen Videos in Statusmeldungen von 30 auf 15 Sekunden gekürzt werden, das sei dem gestiegenen Datenverkehr geschuldet. Die Einschränkung soll in den kommenden Tagen in der ganzen Welt ausgerollt werden, in Indien sei das bereits geschehen. Doch der Messenger soll auch viel Neues, Positives mit einem Update bringen.Die Funktion, die Nutzer jubeln lassen wird, ist der Multi-Geräte-Support. Bisher konnte WhatsApp auf einem Endgerät genutzt werden, etwa einem Smartphone. Wollte man Chats auch auf einem zweiten Gerät lesen, musste man sich dort neu verifizieren und verlor den Zugang zum WhatsApp-Chat am anderen Gerät. Nun soll WhatsApp auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden können.Neu kommt wohl auch, weil dies bereits in der Beta-Version zu finden ist, eine Zeitschaltuhr für das WhatsApp-Profilbild. Sie zeigt an, dass User selbstlöschende Nachrichten nutzen können. Diese "Selbstzerstörungsfunktion" wird schon längere Zeit in der App erwartet. Abgesendete Texte sollen sich so wahlweise nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr automatisch löschen.Bereits umgesetzt wurde eine Neuerung für iPhone-Nutzer mit der iOS-Version 13. Wer sein WhatsApp updatet, kann nun direkt das "Share Sheet" von iOS verwenden, um Fotos und Co. an WhatsApp-Kontakte zu senden. Bisher war dazu ein Zwischenschritt notwendig, bei dem man die gesuchten Kontakte erst mühevoll durchstöbern musste.