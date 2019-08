Wie die Aufdecker an das Ibiza-Video kamen

Wie die Ibiza-Aufdecker an das Skandal-Video kamen und wie sie recherchierten – das Buch "Die Ibiza-Affäre" beschreibt Details.

"Wir legen niemanden herein"

Entscheidende Ohrenfotos

Cyberattacken

– so beginnt das Buch "Die Ibiza-Affäre" der beiden Journalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer. Im Sommer 2018 kommt es zu einem ersten Treffen mit unbekannten Informanten in einem Hotel. Was so verschwurbelt beginnt, endet mit dem Sturz der Regierung in Wien.Noch ein Treffen., schreiben die Journalisten der Süddeutschen Zeitung.. Deshalb beginnen die beiden, das Video auf seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Insgesamt gibt es rund 20 Stunden Filmmaterial von verschiedenen Kameras.. Eine Art Taskforce wird gegründet, auch österreichische Journalisten wie Falter-Chef Florian Klenk arbeiten an der Recherche mit. Die Truppe bekommt einen eigenen, absperrbaren Raum im SZ-Gebäude, verschlüsselte Handys und gesicherte Laptops. Doch auch der TV-Kabarettist Jan Böhmermann scheint das Video zu kennen.Ein Spezialist überprüft die Videos: Er vergleicht, ob eine reine Audio-Aufnahme von Ibiza der Tonspur des Videos entspricht.Am 15. Mai 2019 werden Strache und Gudenus von den Journalisten um Stellungnahmen gebeten. Alle Gutachten haben ergeben, dass das Video nicht manipuliert wurde. Es kommt zu Cyberattacken auf die Süddeutsche von Servern aus dem asiatischen Raum, Postfächer werden gehackt, bei Handys schalten sich plötzlich die Kameras ein.Doch die Geschichte erscheint, Medien-Anwälte kommen zu dem Schluß,. Am 18. Mai tritt Strache zurück."Die Ibiza-Affäre, Innenansicht eines Skandals"Kiepenheuer & WitschISBN: 978-3-462-31660-5272 Seiten, eBook16,50 Euro(GP)