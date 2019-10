Halloween: Rollkragenpulli wird Kostüm-Hit

In der Umgebung von Silicon Valley sind Rollkragenpullover momentan schwer zu ergattern. Das ist der Grund.

In San Francisco muss man derzeit lange suchen, um einen Rollkragenpullover zu finden. Grund dafür ist ein etwas anderer Halloween-Trend, der nichts mit klassischen Kult-Antihelden zu tun hat. Elizabeth Holmes, die Dame, die ganz Silicon Valley mit einer Fake-Firmen-Idee über viele Jahre reinlegte, ( wie "Heute.at" berichtete ) hat einen großen Hype ausgelöst.Viele Menschen gehen nun nicht als Vampir, Zauberer oder Science-Fiction-Charakter, sondern als Elizabeth Holmes.Die Frau, die niemals blinzelt, verkörpert nicht nur das Bild eines gescheiterten Aufschneiders. Lange wurde sie als neuer Steve Jobs gehandelt. Bei ihm fand sie nicht nur berufliche Inspiration, sondern ähnelte dem Idol, dem sie nacheiferte, auch im Kleidungsstil. Wie bei Jobs wurde der schwarze Rollkragenpullover auch bei ihr zum Markenzeichen. Alles perfekt inszeniert für ihre Rolle als Aufstiegsgeschichte.Bei dem Mythos des Tech-Helden blieb es jedoch. Denn in Realität hatten ihre Ideen wenig Bodenhaftung. Holmes wollte einen Bluttest schaffen, der in wenigen Sekunden über 200 Krankheiten erkennt. Sie führte sogar die Forbes-Liste der jüngsten Selfmade-Milliardärinnen an. Das Start-up mit dem klingenden Namen "Theranos" wurde lange mit neun Millionen Dollar bewertet, bevor Betrugsvorwürfe eine Auflösung erzwangen.Zeugen berichteten gegenüber Medien von Sekten-ähnlichen Strukturen im Internen sowie klaren Hierarchien, die keinen Widerspruch zugelassen haben sollten. Auch in dem Punkt bestätigt sich der Jobs-Fanatismus. Ob Holmes selbst an ihre Idee glaubte oder alle anderen nur gut geblendet hatte, bleibt offen.Auch Magazine wie "Elle" hatten das Potenzial eines Elizabeth-Holmes-Looks erkannt und ihn bei Halloweenkostüm-Ideen vermarktet. Für spontane Halloween-Feiernde ist es auch eine einfache Idee, für die es nicht viel braucht: sehr helles Make-Up für einen sehr hellen Teint, einen dazu gut akzentuierenden roten Lippenstift, einen Dutt und einen Rollkragenpullover. Dazu passt auch das blutige Detail der Kapsel.