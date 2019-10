Wie es um den ÖFB-Einsatz von Arnautovic steht

Für Österreich geht es am Sonntag im "Schicksalsspiel" gegen Slowenien um einen großen Schritt Richtung EM-Ticket. Ob Marko Arnautovic dabei sein kann, ist offen.

Am achten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe G fällt nämlich eine Vorentscheidung. Mit einem Sieg in Ljubljana steht Österreich unmittelbar vor der Qualifikation für die zweite EM-Endrunde in Folge. Auch ein Remis hält den ÖFB auf EM-Kurs. Bei einer Niederlage würden die Slowenen das ÖFB-Team überholen.Damit ist klar: Im "Schicksalsspiel" müssen die Besten ran. Doch ob ÖFB-Teamchef Franco Foda auf seine Wunschelf zurückgreifen kann, ist am Tag vor dem Spiel in Ljubljana offen. Fix ausfallen wird David Alaba mit einem Haarriss in der Rippe. Dazu kommen drei Fragezeichen.Das wohl größte für den ÖFB ist Marko Arnautovic. Der 30-jährige China-Legionär war beim 3:1-Erfolg gegen Israel mit Problemen im linken Oberschenkel in der 82. Minute ausgetauscht worden. "Es zwickt ganz hinten in de Leiste", so der 30-Jährige.Am Samstag saß Arnautovic trotzdem im ÖFB-Charterflieger nach Slowenien. Ob er auflaufen kann? "Alles ist offen", erklärte "Arnie" noch vor dem Einchecken. Der Stürmer wird jedenfalls das Abschlusstraining auslassen. Die Entscheidung über einen Einsatz fällt erst am Sonntag nach einem internen Belastungstest.Eine Abreise vom Team stand allerdings nie im Raum. "Für mich war immer klar, dass ich es schaffen kann. Die Leute wissen, was ich für das Nationalteam gemacht habe. Und wenn es sich nicht ausgeht, bin ich für die Mannschaft da, um zu unterstützen."Ebenso offen ist der Einsatz von Konrad Laimer, der zuletzt die Fäden im Mittelfeld gezogen hatte. Auch der Leipzig-Legionär laboriert an Leistenbeschwerden. Hier soll das Abschlusstraining am Samstagabend Klarheit bringen. Ähnlich sieht es bei Stefan Posch, dem Ersatzmann von Stefan Lainer auf der rechten Abwehrseite aus. Nach einem Schlag wird erst kurzfristig entschieden.