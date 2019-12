Wie viele Kugeln verträgt der Weihnachtsbaum?

Weihnachten steht quasi vor der Tür und damit auch die Frage: Wie soll der Baum heuer geschmückt werden?

Rechner hilft beim Baumschmücken

Auf die Reihenfolge kommt es an

Richtige Anordnung

Seit dem ersten Advent steigt die Vorfreude. Adventkranz und Adventkalender verzieren die heimischen vier Wände. Kekse werden gebacken und Glühwein getrunken. Es dauert also nicht mehr lange, bis das Christkind vor der Tür steht.Zur Adventszeit gehört neben der festlichen Dekoration des Hauses auch ein geschmückter Weihnachtsbaum. Doch wie viele Kugeln braucht man und welche Farben liegen heuer besonders im Trend?In den sozialen Netzwerken wurde die Frage nach dem Baumschmuck schon häufig diskutiert. In der Gruppe "Mrs Hinch Made Me Do It" veröffentlichte eine Usern einen Leitfaden zur richtigen Anzahl an Weihnachtskugeln und Lichtern je nach Größe des Baums. Keinesfalls darf er zu überladen sein.Demnach sollte ein 152 Zentimeter großer Weihnachtsbaum 40 Kugeln und 120 Lichter tragen. Ein größerer Baum von etwa 213 Zentimetern verträgt laut dem Leitfaden 75 Kugeln und 400 Lichter. Wer lieber auf traditionelle Lichter in Kerzenform zurückgreift, benötigt meist nur zwischen 20 und 30 Lichter pro Baum.Vor einigen Jahren haben Studenten der britischen Universität Sheffield sogar einen Weihnachtsbaumschmuckrechner entwickelt. Bei einer Größe von 152 Zentimetern errechnet dieser - im Gegensatz zum obigen Leitfaden - 31 Kugeln. Und bei 213 Zentimetern rät er zu 44 Kugeln.Außerdem lässt sich damit ausrechnen, wie lang das Lametta und die Lichterkette sein müssen, um den Weihnachtsbaum schön erstrahlen zu lassen. "Wir hoffen, die Formeln tragen dazu bei, dass Weihnachten für jeden etwas einfacher wird", schreibt die Studentin Nicole Wrightham auf der Internetseite der Universität Sheffield.Eine wichtige Regel beim Schmücken lautet: Achte auf die richtige Reihenfolge! Hast du dich für eine oder mehrere Lichterketten entschieden, solltest du immer damit beginnen. Dabei arbeitest du dich am besten mit der Kette an der Spitze des Baumes spiralförmig nach unten.Wichtig: Das Kabel sollte überall so locker sitzen, dass es nicht zwischen den Ästen spannt, sondern auf diesen aufliegt. Erst danach kommen die Kugeln und andere Highlight-Anhänger an den Baum.Wenn du hingegen echte Kerzen verwendest, gilt genau die umgekehrte Reihenfolge. Erst Kugeln und Schmuck, danach die Kerzen an die äußeren Enden der Äste platzieren.Die Form des Baumes gibt die Verteilung des Schmucks vor. Ein klassischer Weihnachtsbaum ist im unteren Bereich eher breit und wird nach oben hin schmaler. Größere und schwere Kugeln gehören eher nach unten, leichte Anhänger nach oben.Stilexperten raten zu einer einheitlichen Farbpalette. Niemals sollte man mehr als drei Farben kombinieren. Zu den Klassikern zählen Rot, Gold, Grün und Silber Die Kombination in Rot und Gold vermittelt eine warme und heimelige Ausstrahlung. Blau und Silber wirkt elegant. Zu den Trendfarben 2019 zählen Rosa und Pink. Auch Lametta ist wieder angesagt.