Wieder Angriff auf Beamte: 2 Polizistinnen verletzt

Verdächtiger sitzt in Korneuburg in Haft.

Wüste Szenen am Mittwoch in Schwechat: Im Zuge einer Amtshandlung zuckte ein Serbe (46) aus, prügelte auf zwei Beamtinnen ein, eine wurde ernsthaft verletzt.

Wegen einer angezeigten Körperverletzung wollten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag einen 46-jährigen Serben zur weiteren Amtshandlung zur Polizeinspektion Flughafen (Bezirk Bruck) bringen. Ansatzlos schlug der Mann mit der Faust auf eine 41-jährige Gruppeninspektorin ein, traf sie mit voller Wucht auf der Stirn.Die anderen Exekutivbeamten konnten den Tobenden zu Boden bringen, ihn mit Handfesseln fixieren, doch der 46-Jährige leistete weiter massiven Widerstand. Folge: Eine 25-jährige Inspektorin wurde bei der Festnahme am Ellbogen leicht verletzt.Der 46-Jährige wurde auf Anordnung des Staatsanwaltes in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, eine U-Haft wurde beantragt. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt, die 41-Jährige erlitt eine Schädelprellung und Blutergüsse, ist dienstunfähig. Wie berichtet war es erst letzte Woche zu zwei Angriffen auf Polizisten gekommen, acht Beamte wurden dabei leicht verletzt. (Lie)