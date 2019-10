Wieder Drama bei Kirnberg: Mann (34) stirbt bei Unfall

Eine Woche nachdem ein 20-Jähriger bei Kirnberg (Bez. Melk) sein Leben verlor, starb gestern wenige Kilometer entfernt auch ein 34-Jähriger.

Vergangene Woche kam in der Nacht auf Sonntag ein 20-Jähriger nach einem schweren Autounfall bei Kirnberg an der Mank ums Leben – "Heute" berichtete . Fast exakt eine Woche danach starb jetzt wenige Kilometer entfernt ein 34-Jähriger ebenfalls bei einem heftigen Unfall.Der 34-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs war gegen 22:40 Uhr auf der L5247 aus Kilb kommend in Fahrtrichtung Kirnberg unterwegs gewesen. Er befand sich alleine im Fahrzeug. Aus bislang unbekannter Ursache, kam er links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betondurchlass des Straßengrabens.Der 34-Jährige wurde durch die Fahrertür aus dem Fahrzeug geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr musste das Wrack bergen.