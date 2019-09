Wieder ein "E-Moped" auf Schienen unterwegs

Elektrisch, praktisch, gut(?): Ein Mann parkte sein Vehikel kurzerhand im ÖBB-Zug nach Retz.

Erst kürzlich hat einfür große Augen gesorgt, jetzt wurde ein ähnliches Gefährt in einer Garnitur der ÖBB in Niederösterreich gesichtet. Ein-Leser fotografierte den seltsamen Anblick am Montag im Zug Richtung Retz.Die Moped-ähnlichen Zweiräder erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit. Sie sehen aus wie herkömmliche Mopeds, werden aber von einem Elektromotor angetrieben. Sie gelten daher formell als (E-)Fahrräder und erfordern keinen Moped- oder Motorrad-Führerschein. Wie berichtet, wird die Mitnahme in den Öffis aber nicht gerne gesehen.Hast du bereits Erfahrungen mit E-Mopeds gemacht? Schreib uns deine Meinung als Kommentar unter diese Story!