Wieder gingen Strohballen in Aderklaa in Flammen auf

Brandstiftung vermutet: In der Nacht auf Mittwoch standen erneut Strohballen neben der B8 in Aderklaa in Vollbrand. Die Ermittlungen laufen.

In Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) war in der Nacht auf Sonntag ein Strohballenlager in Brand geraten, das Feuer sorgte wie berichtet für einen Großeinsatz der Feuerwehr.In der Nacht auf heute, Mittwoch, standen am gleichen Areal eines Biohofs wieder Strohballen in Brand. Die Feuerwehr musste unter Atemschutz löschen. Der betroffene Besitzer zeigt sich überzeugt: Hier ist ein Feuerteufel am Werk. "Die Brände können nicht durch eine herumfliegende Zigarette ausgelöst worden sein, so viel ist sicher. Für uns entsteht dadurch ein enormer Schaden. Der Weidezaun ist kaputt, alles steht jetzt unter Wasser und eine Menge Arbeit wurde in Minuten zunichte gemacht", sagte der Landwirt gegenüber den "Bezirksblättern".Gegenüber "Heute" sagte ein Polizeisprecher: "Es wird in alle Richtungen ermittelt. Brandermittler stehen heute und in den nächsten Tagen im Einsatz."