Nächste Klima-Demo in Wiener Innenstadt

Die Aktivisten von "Extinction Rebellion" wollen zwei Wochen lang für den Klimaschutz demonstrieren. In Wien findet ebenfalls ein Marsch statt.

Extinction Rebellion ist eine weltweite soziale Bewegung. Die Aktivisten setzen sich für den Klimaschutz ein und möchten auf das mögliche Aussterben der Menscheit aufmerksam machen.Auch in Wien setzen sie sich nun für das Klima ein: Zwei Wochen lang sind Aufmärsche und Demos geplant. Am Mittwoch nahmen etwa 250 Personen die Salztorbrücke ein und sorgten so für Verkehrsbehinderungen. Heute, am Donnerstag, findet in der Wiener City ein "Trauermarsch" statt, der um 16.45 Uhr vom Josef-Meinrad-Platz startet. Dabei tragen die Aktivisten einen symbolischen Sarg durch die Stadt, um die Zukunft der Menschheit zu symbolisieren.Update: Bei der Freyung werden gegen 17 Uhr Reden gehalten. Der Marsch geht anschließend weiter.Gegen 17.15 Uhr setzte sich der Demo-Zug in Richtung Minoretenplatz in Bewegung.