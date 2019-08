Blutdrama in NÖ: Frau tot, Mann wollte sterben

Wieder schockt ein Drama NÖ: Eine Frau wurde tot in Dürnrohr (Zwentendorf; Bezirk Tulln) gefunden. Ein Mann erschoss sich daraufhin selbst, wurde ins Spital gebracht.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Großeinsatz für Polizei und Rettung am Sonntag gegen 10 Uhr in Dürnrohr (Zwentendorf, Bezirk Tulln): Eine ältere Frau wurde erschossen aufgefunden, der Ehemann versuchte anschließend mit einer Schusswaffe Selbstmord zu begehen. Doch der Mann überlebte, wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins St. Pöltner Spital geflogen.Die Ermittlungen für die Polizei gestalten sich schwierig: "Beide Opfer wiesen Schussverletzungen auf. Entweder hat sich die Frau suizidiert, der Mann fand sie und wollte dann gleich selbst sterben oder es war Mord und Selbstmordversuch", so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Nachfrage. Ein endgültiges Ergebnis wird erst in den nächsten Tagen vorliegen, wenn die waffentechnischen Untersuchungen und die Spurensicherung abgeschlossen sind. Beide Opfer waren Pensionisten, über 75 Jahre alt.Entweder war es der zwölfte Mord in NÖ in diesem Jahr oder ein Doppelsuizid. Auch gemeinsame Verzweiflungstaten gab es zuletzt in NÖ immer wieder: Ein Pärchen ging im Juni 2017 gemeinsam auf die Eisenbahnschienen in den Tod, in NÖ fand ein Mann nach der Arbeit seine tote Frau, nahm die Waffe an sich und erschoss sich selbst. (Lie)