Wien als großes Vorbild für Los Angeles

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und die Vize-Bürgermeisterin von L.A., Nina Hachigian, waren sich einig. Die Herzen Wien und Los Angeles sollen im Gleichklang schlagen.

Öffi-Verkehr und Recycling

Gemeinsame Projekte

"Wien ist das Herz Europas, Los Angeles ist das Herz der USA", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Diese beiden Herzen sollen bald im Gleichklang schlagen, waren sich Hanke und Nina Hachigian, Vize-Bürgermeisterin von L.A. am Dienstag bei einem Treffen im Rathaus der kalifornischen Metropole einig.Konkret stieß Hanke, der derzeit eine Delegation an der Westküste der USA anführt, Kooperationen in den Themenbereichen Digitalisierung, Klima und Smart City an. Weiters könne Wien der staugeplagten Stadt der Engel in Sachen Öffi-Verkehr auf die Sprünge helfen.Hachigian zeigte sich daran und an Wiens Abfallwirtschaft interessiert: "Gerade beim Thema Recycling können wir viel von der Stadt Wien lernen", so die Demokratin. Auch in Sachen Startups soll künftig ein reger Austausch zwischen den beiden Städten stattfinden.Dazu lädt die Wiener Wirtschaftsagentur 2020 ein Jungunternehmen aus L.A. nach Wien ein. In den kommenden Monaten werden konkrete Ideen erarbeitet, erste Projekte könnten bereits im Frühjahr 2020 besiegelt werden.Da findet auch der Ball der Wirtschaftskammer statt, für den WKO-Vizepräsident Anton Ofner auch gleich eine Einladung an die Vize-Stadtchefin von L.A. aussprach.