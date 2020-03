Frauennotruf rund um die Uhr für Gewalt-Opfer da

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen befürchtet die Leiterin der Frauenhäuser einen Anstieg bei Gewalttaten. Der Frauennotruf ist für Opfer jederzeit erreichbar.

Wieberichtete, rechnet Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, mit einem Anstieg von häuslicher Gewalt . Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt (01/71719) und der Frauenhausnotruf (05 77 22) sowie die Wiener Frauenhäuser sind weiterhin rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da, versichert Frauen-Stadträtin Kathrin Gaál.Beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt wurde in den vergangenen Tagen lediglich ein leichter Anstieg bei den Beratungszahlen verzeichnet. Man sei allerdings darauf vorbereitet, dass ein Anstieg aufgrund der Krise und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit zeitverzögert eintreten könnte. "Auch in dieser Ausnahmesituation ist die Stadt Wien für Frauen in Not da und bietet Unterstützung", so Gaal (SP) weiter. "Wer Hilfe und Schutz vor Gewalt braucht und sich in einer Notsituation befindet, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien und der Frauenhausnotruf helfen rasch und unbürokratisch."Das Frauenzentrum der Stadt Wien ist untertags ebenfalls weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar und berät kostenlos zu Themen wie Scheidung, Trennung, Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt.In den Einrichtungen des Vereins Wiener Frauenhäuser ist derzeit noch kein Anstieg der Anfragen und Beratungen zu verzeichnen. Derzeit sind an vier Standorten 175 Plätze für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, verfügbar.