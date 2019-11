20.11.2019 10:13 Zwei 12-Jährige setzen Auto in Seestadt in Brand

Zwei Schüler im Alter von 12 Jahren setzten am Dienstag einen Altpapiercontainer in einem Müllraum in Wien-Donaustadt in Brand.