Günstige Garagenplätze für "Helden des Alltags"

Mit 30.000 Garagenplätzen für 5 Euro pro Tag will Wirtschaftsstadtrat Hanke (SPÖ) ab sofort einen möglichst kontaktfreien Weg in die Arbeit ermöglichen.

Corona-bedingt wurde bereits mit heute, Mittwoch, die Kurzparkzonen-Regelung in Wien aufgehoben - "Heute" berichtete . Jetzt folgt als nächster Schritt die "Wiener Garagen-Aktion". Ebenfalls ab sofort gibt es in ganz Wien rund 30.000 Garagen-Parkplätze für jeweils 5 Euro pro Tag. "Zentrales Ziel" sei es, "Menschen, die in der Arbeit unabkömmlich sind, einen möglichst kontaktfreien Weg zu ermöglichen", erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) die Aktion.Die Garagenbetreiber Best in Parking, Wipark, Apcoa und die BOE-Garagen sind Teil dieser Initiative. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, jenen Unternehmen meinen Dank auszusprechen, die in dieser beeindruckenden Form unsere Aktion mittragen", betont Hanke.Unterstützt werden sollen damit jene "Heldinnen und Helden des Alltags, die die lebensnotwendige Infrastruktur in unserer Stadt rund um die Uhr aufrecht erhalten", so Hanke. Ohne sie wäre es nicht möglich, ein "normales Alltagsleben trotz dieser schwierigen Situation" aufrecht zu erhalten, erklärt der Wirtschaftsstadtrat weiter.Welche Standorte zu dem günstigen Tarif genutzt werden können, kann man auf der eigens eingerichteten Website der Stadt Wien nachlesen.