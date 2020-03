Wiener brauchen wohl keinen Parkschein mehr

ARBÖ und ÖAMTC fordern bereits seit Ausbruch des Corona-Virus in Wien, dass die geltenden Parkregeln gelockert werden sollten.

Es wird nicht so genau hingesehen

Anfangs weigerte sich die Stadt Wien noch, Lockerungen bei der aktuellen Parksituation umzusetzen. Nun scheint man doch einzulenken. Eine Lösung werde noch zeitnah präsentiert.So gibt es die Möglichkeit, dass die Parkraumüberwachung pausiert wird oder die Kurzparkzonen komplett aufgehoben werden. Der Grund: Menschen, die weiterhin zur Arbeit fahren müssen, dies aber nicht mit den Öffis machen wollen, sollen nicht durch Kurzparkzonen beeinträchtigt werden.So baten am Montag zwei Kindergartenpädagoginnen , dass die Parksherrifs vielleicht nicht so genau hinsehen sollten, wenn sie ihre Strafen verteilen. Sie wollten nicht jeden Tag mit dem Zug pendeln, aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr.In Innsbruck teilte man bereits mit, dass "nicht mehr gestraft" wird. Auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz muss man nicht mehr mit einem Strafzettel rechnen, wenn man in einer Kurzparkzone steht. Konkret heißt es aber: Das Parken bleibt gebührenpflichtig, aber ohne Überwachung. In Wien überlegt man also ebenfalls beide Augen zuzudrücken. Am Vormittag hieß es noch aus dem Büro der Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne): "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer sinnvollen Lösung". Noch am Montag ist mit einer offiziellen Entscheidung zu rechnen. Doch bereits jetzt kann sich jeder selbst zusammenreimen, was uns die Politik mit den "Optionen" sagen möchte.