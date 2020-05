Kinder fragen zu Corona, Stadtchef antwortet live

Am 14. Mai beantworten Stadtchef Michael Ludwig (li.) und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) die Fragen der Wiener Kinder zu Corona live in einer Kinderpressekonferenz. Eingesendet können die Fragen per Video bis spätestens 10. Mai.

Via Video können Wiens Kinder ihre Fragen zu Corona an die Stadt schicken. Am 14. Mai werden diese bei einer Kinderpressekonferenz durch Stadtchef Ludwig und Stadtrat Czernohorszky beantwortet.

Wann darf ich wieder Fußball spielen oder tanzen? Kann ich heuer mit meiner Familie in den Ferien auf Urlaub fahren? Wann sehe ich meine Klasse wieder? Die Corona-Krise stellt nicht nur die Erwachsenen vor viele Fragen. Nun haben die Wiener Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit sich mit ihren Anliegen und Sorgen direkt an die Stadt zu wenden.Das Angebot richtet sich an die bis 14-Jährigen, Alterslimit gibt es aber bewusst keines. So können auch ältere ihre Fragen einreichen.Noch bis 10. Mai können die Fragen via Video hochgeladen werden, am 14. Mai werden diese durch Bürgermeister Michael Ludwig und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) live in einer Kinderpressekonferenz übertragen.Zu sehen ist diese ab 11 Uhr auf W24 und auf den Facebook-Seiten von Ludwig und Czernohorszky Und so geht's: Einfach ein kurzes Video aufnehmen und bis spätestens 10. Mai auf www.wienxtra.at/kinderpressekonferenz hochladen. Dazu muss vorher ein Erziehungsberechtigter ein Formular ausgefüllen, das Du hier findest.Ausgewählte Videos und Fragen werden dann bei der Kinderpressekonferenz gezeigt und beantwortet. Sollte es eine Frage aus zeitlichen Gründen nicht ins Fernsehen schaffen, erhält der Fragesteller die Antwort per E-Mail.