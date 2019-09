Wien: So haben deine Nachbarn gewählt

Wien ist mehrheitlich rot, doch auch die Grünen sind in der Bundeshauptstadt stark im Rennen. Hier ist der Überblick aller Wahlsprengel Wiens.

In der interaktiven Karte oben siehst die Ergebnisse aller Wiener Wahlsprengel – inklusive abgegebener und ungültiger Stimmen.Laut den vorläufigen Endergebnissen zeigt sich folgendes Bild: In der Inneren Stadt führt die ÖVP mit 34,5 %, angrenzend liegen Hernals, Alsergrund, Josefstadt, Neubau, Mariahilf und Wieden mit jeweils starkem Zuspruch für die Grünen.Die SPÖ konnte Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus, Meidling, Margareten, Brigittenau, Leopoldstadt, Landstraße und Simmering für sich begeistern.Die ÖVP hatte außerdem eine Mehrheit in Penzing, Hietzing und Liesing.