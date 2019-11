Dieb versteckt Käsekrainer in seiner Hose

Die Polizei hat am Donnerstag in Wien-Wieden zwei Diebe erwischt, von denen einer eine Wodka-Flasche und sein Freund eine Packung Käsekrainer aus einem Supermarkt gestohlen hatte.

Alko-Vortest ergab 3,42 Promille

Zwei Streifenpolizisten waren am Donnerstag in der Taubstummengasse in Wien-Wieden zwei Männer mit verdächtigem Verhalten aufgefallen. Bei einer Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass die beiden Lebensmittel und eine Flasche Wodka aus einem nahegelegenen Supermarkt gestohlen hatten. Der eine hatte eine Packung Käsekrainer in seiner Hose versteckt."Da die Kühlkette unterbrochen wurde, mussten diese entsorgt werden", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger zum ORF Wien.Die beiden Männer, ein 36-jähriger Deutscher und sein drei Jahre älterer Begleiter aus Ungarn, waren erheblich alkoholisiert. Ein Alko-Vortest ergab beachtliche 3,42 Promille. Der Jüngere hatte eine verbotene Waffe, einen Schlagring, dabei. Sein Freund verhielt sich aggressiv und versuchte, die Beamten anzugreifen und zu verletzen. Beide Männer wurden mehrfach angezeigt und festgenommen.