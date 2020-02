Wiener Autorin (34) auf Facebook sexuell belästigt

Die Gewerkschafterin und Autorin Veronika Bohrn Mena (34) erhielt per FB-Messenger eine belästigende Nachricht von einem Wiener. Strafrechtlich kann sie gegen den Mann aber nicht vorgehen …

Sexuelle Belästigung über Facebook

Strafrechtlich kann nichts unternommen werden

"Ich will dir zeigen, wie geil ich kommen kann. Kann Kamera anmachen, damit du es siehst", schrieb der Wiener am Mittwoch kurz vor Mitternacht an Veronika Bohrn Mena."Es war so wahnsinnig herabsetzend. Ich habe es als extreme Demütigung empfunden", erzählt die 34-Jährige, die den Vorfall auf Twitter veröffentlichte. Der Mann hatte der Gewerkschafterin kurz zuvor eine Freundschaftsanfrage gestellt. "Ich habe mir sein Profil angeschaut, da war nichts Verdächtiges, also habe ich die Anfrage bestätigt", so Bohrn Mena.Die Wienerin meldete den Fall – der an die Craft-Beer-Causa von Sigi Maurer erinnert – per E-Mail der Bürgerinfo der Polizei und dem Verein Zara. "Auf strafrechtlicher Ebene kann die Betroffene in diesem Fall nichts gegen die Nachricht unternehmen, zivilrechtlich erscheint der Aufwand nicht verhältnismäßig und der Prozessausgang ist fraglich", heißt es seitens Zara. Bei der Polizei ist der Fall derzeit in Bearbeitung, für eine seriöse Beurteilung wird noch das Gespräch mit Bohrn Mena gesucht.