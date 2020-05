Wiener besuchen komplett volles Café am Graben

Die Corona-Maßnahmen wurden inzwischen gelockert, allerdings sollten die Österreicher zumindest noch genügend Abstand zu anderen Personen halten.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Auch wenn die Neuansteckungen in Österreich stark zurückgegangen sind und auch die Maßnahmen von der Regierung wieder gelockert wurden, gibt es immer noch keine Entwarnung, was das Coronavirus betrifft.Allerdings scheinen manche Wiener die Gefahr völlig vergessen zu haben, denn ""-Leserreporter Christian bemerkte am Donnerstagnachmittag um 14.53 Uhr ein fast volles Café am Graben in der Wiener Innenstadt.Auch vor dem nach den Corona-Beschränkungen weltweit ersten geöffneten Apple-Store standen unzählige Wiener in einer Schlange zum Eingang an. "Heute" berichtete