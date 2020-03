Wiener Club schmeißt exklusive Corona-Party

Das Coronavirus hat Österreich fest im Griff. Veranstaltungen über 100 Personen wurden von der Regierung zum Schutz der Bevölkerung verboten.

Die "Ekipa" (zu Deutsch Mannschaft) des Wiener Rappers RAF Camora eröffnete im Oktober auf der Ottakringer Straße in Hernals den Club "Wien West Zone". Die Party, am Freitag den 13. März im Club "Wien West Zone" auf der Ottakringer Straße, richtet sich, wie bereits eine Woche zuvor , gegen das Coronavirus.Aufgrund des Verbots von Indoor-Veranstaltungen über 100 Personen, wird die Partyin einem engen und sehr exklusiven Rahmen stattfinden. Die Pforten sind ab 23 Uhr geöffnet, wer also feiern möchte, sollte sich nicht allzu lange Zeit lassen.