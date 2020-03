Wiener Einkaufszentren bleiben vorerst geöffnet

Die Bundesregierung setzte am Dienstag den Notfallplan gegen das Corona-Virus in Kraft. Veranstaltungen über 100 Teilnehmer werden abgesagt.

Für uns heißt das Folgendes: Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen werden abgesagt und Outdoor gilt das Vebort ab 500 Personen. Weiters werden Unternehmen dazu aufgefordert, wenn es technisch machbar ist, ihren Mitarbeitern Teleworking zu ermöglichen. Auch ein Einreise-Stopp für Menschen aus Italien ist nun aufrecht.fragte bei den großen Einkaufszentren in Wien und Umgebung nach, ob auch diese nun ihre Türen schließen müssen. Die Pressestelle des Donauzentrums, als auch der Shopping City Süd, bestätigte, dass bis auf weiteres die Einkaufszentren unter den normalen Öffnungszeiten geöffnet haben werden.Die Shopping City Nord wird ebenfalls zur gewohnten Zeit ihren Betrieb weiterführen. "Lediglich ein Kasperltheater für Kinder, dass auf 250 Eintrittskarten ausgelegt war, wird nun auf 90 Karten beschränkt", so eine Sprecherin des Einkaufszentrums in Wien-Floridsdorf gegenüber