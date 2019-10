Wiener Jeep-Fahrer beschimpft Greta Thunberg

Ein Foto von einem Wiener Jeep-Fahrer, der mit einem Sticker direkt die Klima-Aktivistin Greta Thunberg attackiert, schwirrt derzeit im Netz und sorgt für Empörung.

Seit der Wutrede von Greta Thunberg beim Klima-Treffen in New York gibt es auch eine klare Gegenbewegung gegen sie. Sogar ein Psychologe, erklärte bereits warum sich dieser Hass gegen die junge und erfolgreiche Aktivistin entwickelt.Vor allem im Netz sei diesem Hass oft keine Grenzen gesetzt. Sie wäre ein leichtes Opfer und Menschen, die frustriert sind, bräuchten Sündenböcke.Jetzt wurde in ein Wiener Jeep-Fahrer gesichtet, der seine Meinung sehr öffentlich durch Wien herumfährt. Mit dem Sticker "Fuck u Greta" sorgt er derzeit für Aufregung im Netz.