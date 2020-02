Diese Promi-Bloggerinnen waren beim Opernball

Zwei Bloggerinnen aus Wien schauten beim Opernball vor. Auf Instagram teilte sie mehrere Stories und Fotos von dem Event.

Opernball-Stories und Selfies auf Instagram

Waren früher die Künstler die Stars der Ballnacht, so waren es heuer (auch) Models und Influencerinnen . In der Loge des Modelabels Aigner nahmen zwei prominente Wiener Bloggerinnen Platz: die Fashion-Expertinnen Vicky Heiler (29, 130.000 Follower) und Nina Suess (26, 328.000 Follower)."Ich bin das erste Mal hier. So toll! Ich werde heute noch viele Storys machen und meinen ganzen Instagram-Account mit dem Opernball 2020 zuspammen", kündigte Nina Suess an. Ihre Kollegin Vicky Heilte versorgte ihre Follower ebenfalls live mit Storys und Selfie aus der Opernball-Loge.Daneben waren zahlreiche Models vor Ort, unter anderem Nadine Leopold, Rebecca Mir, Barbara Meier, Kerstin Lechner und Nadine Mirada.