Wiener Opernball sorgt für Verkehrs-Chaos in City

In der Wiener Staatsoper heißt es Donnerstagabend wieder "Alles Walzer". Autofahrer sollten in der City mit Straßensperren und Staus rechnen.

Der Wiener Opernball am heutigen Donnerstag bringt nicht nur eine mächtige Prominentendichte, sondern auch Straßensperren in der Wiener Innenstadt.Der Ring wird laut ARBÖ zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Operngasse von 19.30 Uhr bis ca. 23 Uhr gesperrt. Die Zufahrt von berechtigten Ballgästen, Mietwagen und Taxis wird zwischen 19.40 Uhr und 20.05 Uhr sowie ab 20.20 Uhr möglich sein.Die Kärntner Straße zwischen Karlsplatz und Opernring wird bereits ab 19 Uhr gesperrt. Auch hier soll die Sperre gegen 23 Uhr aufgehoben werden.Der Verkehr wird über den Schwarzenbergplatz, die Lothringer Straße, den Getreidemarkt und die 2-er-Linie umgeleitet. Staus vor der Ableitung am Ring und auf der Umleitungsstrecke sind nicht unwahrscheinlich. Autofahrer sollten möglichst großräumig über den Gürtel oder über den 2. Bezirk ausweichen."Opernball-Kiebitzen, Besuchern des Balls und der Innenstadt sei die Anreise mit den Wiener Linien, trotz der Einschränkungen bei den Straßenbahnlinien 1, 2, 71, 69A und D angeraten. Die U-Bahn-Linien verkehren übrigens ohne Einschränkungen", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.