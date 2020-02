Lebensgefahr! 16-Jährige von Ex niedergestochen

Eine Schülerin aus Wien-Floridsdorf ist am Donnerstag von ihrem Ex-Freund verfolgt und mit einem Messer attackiert worden. Die 16-Jährige schwebt in akuter Lebensgefahr.

Das Opfer, eine 16-Jährige, wurde am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund attackiert. Der gleichaltrige Bursch dürfte ihr nach der Schule dorthin gefolgt sein.In dem Appartement attackierte er die junge Frau mit Faustschlägen und fügte ihr mit einem Messer zahlreiche Stichverletzungen zu. Im Anschluss an seine Bluttat flüchtete der 16-jährige Österreicher aus der Wohnung.Dem schwerst verletzten Opfer gelang es noch die Rettung zu verständigen, welche zeitgleich die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Beamten war die junge Frau noch für kurze Zeit ansprechbar. Dabei konnte sie den Polizisten noch den Namen des Täters nennen – sofort wurde eine Fahndung nach dem Flüchtenden eingeleitet.Gegen 19.00 Uhr konnte der Beschuldigte in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Gegenüber den Ermittlern des Landeskriminalamtes leugnet der 16-Jährige die Tat allerdings.Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich immer noch in akuter Lebensgefahr, wie die Landespolizeidirektion Wien jetzt meldet.