Wiener SPÖ beklagt gehackte Emails

Die Sozialdemokraten schlagen Alarm: Es soll zu unbefugten Zugriffen auf mehrere Email-Postfächer gekommen sein.

Nach der Bundes-ÖVP dürfte nun auch die Wiener SPÖ Opfer von Hackern geworden sein. Anders als bei der Volkspartei wurden aber keine Buchhaltungs-Unterlagen gestohlen, sondern auf die die E-Mails mehrerer Personen zugegriffen.Eine Prüfung der Verbindungsdaten zu einem Mailserver der SPÖ Wien habe am 19. November ergeben, dass es zu unberechtigten Zugriffen auf insgesamt 34 Postfächer gekommen war, teilte die Partei am Montag per Aussendung mit. Alle Betroffenen seien informiert worden."Die IT-Abteilung setzte unmittelbar technische Maßnahmen, um weitere unberechtigte Zugriffe auszuschließen und etablierte eine ExpertInnengruppe, um das Ausmaß und die Umstände zu ermitteln. Diese Untersuchung ist derzeit noch im Gange", heißt es.Am Montag will die Wiener SPÖ ein Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einbringen sowie den Vorfall der Datenschutzbehörde melden.