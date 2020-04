Wienerin sonnt sich wegen Corona am Fensterbrett

Die ersten Lockerungen der Corona-Regeln sind am Dienstag in Kraft getreten. Dennoch sollte die Bevölkerung noch zu Hause bleiben, um die Ausbreitung des Virus weiterhin zu stoppen.

Seit Dienstag haben kleine Geschäfte und Baumärkte wieder geöffnet. Auch die Öffis sind wieder für Freizeitfahrten nutzbar , wenn auch nur mit entsprechender Schutzmaske. Doch die Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind nur ein erster Schritt zur gewohnten "Freiheit", die wie vor der Pandemie kannten.Die Bevölkerung ist weiterhin angehalten in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Nur wer arbeiten, einkaufen, anderen helfen oder spazieren gehen muss, darf die Wohnung unter Einhaltung der Sicherheitsabstände verlassen. Die meisten Wiener halten sich an diese Beschränkungen und genießen auf Balkonien das herrliche Frühlingswetter.Wer allerdings auf den Luxus eines Balkons verzichten muss und sich dennoch an die Corona-Regeln hält, der sonnt sich auch auf dem Fensterbrett. So auch in Wien-Simmering, wie-Leserin Margit berichtet. "In der Geiselbergstraße genießen manche Bewohner die Sonne aus ihren Fenstern", lacht die Wienerin im-Gespräch. Hoffentlich haben sie sich eingeschmiert und holen sich keinen Sonnenbrand.