Wiens 1. intelligente Ampel blinkt in Meidling

Die "mitdenkenden" erkennen Ampeln das Verhalten der Fußgänger und sollen die Verkehrssicherheit erhöhen. Heute startete die erste vor einer Schule.

Im Frühjahr kündigte die Stadt neue "mitdenkende" Ampeln an – "Heute" hat berichtet. Nun geht die erste "Intelligente Verkehrslichtsignalanlage" vor den benachbarten Volksschulen Karl-Löwe-Gasse bzw. Deckergasse (Meidling) in Betrieb.Mittels einer optischen Detektion in etwa vier Metern Höhe erkennt die smarte Ampel, wenn sich Passanten zu Fuß nähern – und das bereits aus einer Entfernung von rund acht Metern. Der Algorithmus der Software berechnet aufgrund der Bewegungsrichtung des Fußgängers den vermutlichen weiteren Wegverlauf und leitet diese Daten an die Ampelschaltung weiter. Erreicht eine Person die Ampel, bekommt diese dann zeitnah automatisch Grün, ein Drücken beim Anmeldetableau ist somit nicht mehr notwendig."Die technischen Einrichtungen dienen ausschließlich zur Erkennung der Bewegungsmuster und können nicht zur Personenüberwachung verwendet werden. Aufgenommen wird nur der Moment, die Daten werden sofort verschlüsselt und danach gleich wieder gelöscht", erklärt Harald Bekehrti von der zuständigen Abteilung MA33-Wien leuchtet.Von den neuen Ampeln erwartet sich Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) vor allem eine Erhöhung der Schulwegsicherheit. "Die Sicherheit unserer Kinder geht vor", betonte Hebein, "deshalb setzen wir besonders im Umfeld von Schulen Sicherheitsmaßnahmen. Heute nimmt die erste intelligente Ampel in Meidling den Betrieb auf. Damit haben wir wieder eine Möglichkeit mehr um zur Sicherheit unserer Kinder am Schulweg beizutragen."Das die erste intelligente Ampel in Meidling steht, freut Bezirkschef Wilfried Zankl (SPÖ) ganz besonders: "Als Bezirksvorsteher und Vater zweier Schulkinder ist mir die Schulwegsicherheit unserer Jüngsten ein Herzensanliegen. Mit der ersten intelligente Ampel bei den Volkschulen Deckergasse und Karl-Löwe-Gasse gelingt uns ein wesentlicher Beitrag".Dem Start der smarten Ampel in Meidling ging eine fast zweijährige Testphase voraus. Probleme verursachten vor allem Regen oder Regenschirme, die die Ampel verwirrten. Erst als das System auch diese Bewegungen erlernt hatte und die Probleme gelöst wurden, wurden die Sensoren in die Verkehrsanlagen eingebaut, betont die Stadt.Nach der Inbetriebnahme der ersten Ampel in Meidling sollen nun wienweit weitere folgen. Einen fixen Zeitrahmen für die Nachrüstung der bestehenden 200 Druckknopfampeln zu intelligenten Ampeln gibt es laut der Stadt noch nicht. Auch die Kosten für den Umbau seien schwer abzuschätzen, da jede Ampel unterschiedlich und der Umbau dementsprechend anzupassen sei, heißt es. Fix ist jedoch, dass Standorte in Schulnähe bei den neuen mitdenkenden Ampeln vorgehen.